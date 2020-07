Uomini e Donne, Cristina Incorvaia: "Sammy Hassan? Anima irritata" (Di venerdì 31 luglio 2020) Cristina Incorvaia, protagonista del trono over di 'Uomini e Donne' ed ex concorrente di 'Temptation Island', ha riferito, in una lunga intervista al settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, come sta vivendo l'amico Sammy Hassan l'addio, a poche settimane dalla scelta, da Giovanna Abate. La dama del programma di Maria De Filippi ed il deejay si sono conosciuti durante il viaggio nei sentimenti di Canale 5 (lui in qualità di tentatore, lei come fidanzata di David Scarantino): 31 luglio 2020 13:42. Leggi su blogo

