Uno dei misteri sulle origini di Stonehenge è stato risolto (Di venerdì 31 luglio 2020) Si è stabilita la provenienza della maggior parte delle pietre che la compongono, grazie a un operaio che ha restituito un pezzo di roccia che conservava da 60 anni Leggi su ilpost

