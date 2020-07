Traffico Roma del 31-07-2020 ore 19:30 (Di venerdì 31 luglio 2020) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sulla via Pontina per un incidente ci sono cose da via Cristoforo Colombo e Mostacciano direzione Pomezia Sulla via Ostiense Traffico rallentato per un incidente presso il Lungotevere San Paolo Traffico intenso sul Raccordo Anulare incolonnamenti dalla Laurentina fino alla Romanina è carreggiata esterna trasporto pubblico da oggi lavori all’infrastruttura tra viaria di Porta Maggiore alla corsia di tram di via Prenestina Fino al prossimo 14 agosto i tram 35 14:19 sono integralmente sostituiti da bus lavori di rifacimento della pavimentazione questa notte in via Tuscolana dalle ore 21 chiuso il tratto tra via Patrica e via delle Cave riapertura alle ore 6 del mattino per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto ... Leggi su romadailynews

LuceverdeRadio : #autostrade #traffico - A1 Roma -Napoli ????code a tratti tra Bivio A1/Diramazione Roma sud e Colleferro > Napoli #luceverde #Lazio

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 31-07-2020 ore 18:30 RomaDailyNews Italia e i migranti: la visione securista che uccide la sinistra

Esternalizzare e securizzare: sono i due dogmi anti-migranti che legano il Conte I al Conte II. Disposti a tutto pur di non farli approdare in Sicilia. Disposti a non far uscire le motovedette della n ...

Scontro in centro a Cesano, un’auto si ribalta sul fianco: tre persone ferite

Nessuno in pericolo di vita ma tre persone coinvolte nell’incidente di venerdì 31 luglio, alle 12 circa, a Cesano Maderno, in pieno centro: nello scorso una delle auto si è ribaltata sul fianco. Incid ...

