The Space Cinema pronto a riaprire le sale del circuito (Di venerdì 31 luglio 2020) The Space Cinema ha annunciato la prossima riapertura delle ultime sale del circuito ancora chiuse a causa dell’emergenza sanitaria. La seconda catena Cinematografica più grande d’Italia, dopo l’UCI Cinemas, è pronta a riparire tutti i battenti delle sue sale. The Space Cinema Il comunicato ufficiale della riapertura in due fasi Dopo l’emergenza sanitaria che … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

NetflixIT : Un po’ di titoli da vedere se siete (o soprattutto se volete tornare) bambini: The Karate Kid 1 Piovono Polpette Fr… - EuroUSC_Italia : E' online il nuovo numero di The Aviation Space Journal con un articolo di Filippo Tomasello e Costantino Senatore… - GianlucaOdinson : Tutti i multisala The Space Cinema riaperti dal 19 agosto • Universal Movies - Astralus : The Space Cinema, entro il 19 agosto riaperte tutte le sale - CeccarelliL_ : Ad agosto The Space Cinema riaccende il grande schermo -