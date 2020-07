Sticchi Damiani: “Siamo ancora in corsa per la salvezza. Mi auguro che siano partite vere” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma. Ecco le sue parole: “La salvezza sapevamo sarebbe stata difficile da raggiungere, perché eravamo una neo-promossa. Arrivare all’ultima giornata a giocarci l’obiettivo è un grande risultato, dopo un campionato difficile e reso ancora più massacrante a causa dello stop. Siamo ancora in corsa per l’ultima battaglia. Saranno gare vere? Mi auguro che sia così, sono sicuro sarà così. Conosco la correttezza delle squadre che andremo ad affrontare noi e il Genoa. Sono rammaricato perché sin da ieri, fin dalle prime interviste fatte sul tema, ci sono queste domande capziose. Poi qualche ... Leggi su alfredopedulla

OfficialUSLecce : Il video dell'intervista al Presidente Sticchi Damiani #avantilecce - Mediagol : #Lecce-#Parma, Sticchi Damiani: “Meriteremmo la salvezza, conosco la correttezza delle squadre” - Mediagol : #Lecce-#Parma, Sticchi Damiani: 'Meriteremmo la salvezza, conosco la correttezza delle squadre' - SalentoSport : #LECCE – Sticchi Damiani fiducioso: “Nell’ultimo turno sarà calcio vero. Orgoglioso di quanto fatto”… - ParmaLiveTweet : Lecce, Sticchi Damiani: 'Conosco la correttezza di Parma ed Hellas. Saranno due gare vere' -