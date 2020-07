Spadafora sulla riapertura degli stadi: “Niente fughe in avanti. Si deciderà in base alla situazione sanitaria” (Di venerdì 31 luglio 2020) Le dichiarazioni di Spadafora a Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ un successo essere riusciti a chiudere il campionato”. ROMA – Passo indietro del ministro Spadafora sul rientro allo stadio dei tifosi in un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Nonostante il pressing di calciatori e tecnici, da parte del Governo non c’è nessuna intenzione di accelerare la riapertura degli impianti. “Sull’apertura degli stadi – ha precisato il ministro – si deciderà in base all’andamento della curva epidemiologica. Le fuga in avanti non mi sono mai piaciute perché sono fuori dalla realtà e non trovano riscontri nel ... Leggi su newsmondo

