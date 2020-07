Serie B, play off e play out: date e accoppiamenti. Il calendario (Di sabato 1 agosto 2020) La regular season di Serie B è ufficialmente terminata.L'ultima giornata del campionato cadetto andata in scena oggi ha dato luce a parte dei verdetti. La prossima settimana, invece, avranno inizio play off e play out che decreteranno la terza squadra che, dopo Benevento e Crotone, approderà in Serie A e la quarta che, dopo Livorno, Juve Stabia e Trapani, sarà retrocessa in Serie C. Il calendario e gli accoppiamenti delle gare sono già state definite.Per quanto riguarda i play off, nel turno preliminare che andrà in scena il 4 e il 5 agosto in gara secca, a sfidarsi saranno Chievo Verona ed Empoli da un lato e Cittadella e Frosinone dall'altro. Le vincenti dei due ... Leggi su mediagol

