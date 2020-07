Serie B 2019/2020: la Juve Stabia retrocede, il Trapani può ancora sperare (Di venerdì 31 luglio 2020) L’intricato garbuglio di classifica di Serie B si risolve con gli ultimi novanta minuti della regular season, ricca di colpi di scena e capovolgimenti di fronte. Gli occhi sul proprio campo e un orecchio in attesa di risultati favorevoli per i propri obiettivi, la trentottesima giornata del campionato cadetto sancisce la retrocessione diretta della Juve Stabia e regala ancora una speranza al Trapani. I campani cedono per 3-1 nello scontro diretto contro il Cosenza: i ‘Lupi’ allungano a cinque la striscia di vittorie consecutive con le reti di Sciaudone e Riviere (doppietta), inutile il gol di Tonucci. Può ancora sperare in un lieto fine, invece, il Trapani. I siciliani battono per 2-0 il già promosso Crotone e attendono ... Leggi su sportface

