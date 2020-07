Sanità, arrivano primi 2 miliardi per rinnovo strutture e attrezzature (Di venerdì 31 luglio 2020) La Sanità italiana si rafforza e si rinnova con i primi 2 miliardi di investimenti, per affrontare l’emergenza pandemica (Covid-19) ed anche per dotarsi di nuove strutture più moderne in vista di future necessità. Una boccata d’ossigeno per un settore che ha sofferto per troppi anni il taglio del budget, a fronte delle “urgenze” di volta in volta individuate dal vari governi che si sono succeduti. Ma la crisi del Covid-19 ha determinato un netto cambio di passo in un’Italia che si è trovata esposta ad una crisi tanto imprevista quanto violenta. E così il rafforzamento della sanità è diventata una “priorità assoluta” per il Governo Conte, che con il Dl Rilancio ha stanziato almeno 3,25 miliardi per dotare il Paese di ... Leggi su quifinanza

