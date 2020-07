Salvini punzecchiato in spiaggia dalla vice sindaca Pd: «Rovini il nome di questa città». Lui: «Fatti un bagno che ti rilassi» (Di venerdì 31 luglio 2020) Non sono giorni facili per Matteo Salvini, con il voto sfavorevole al Senato che ieri, 30 luglio, ha dato l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti per la vicenda Open Arms. Dopo il responso dell’aula l’ex vicepremier è tornato a Milano Marittima, in provincia di Ravenna: lì dove l’anno scorso aveva innescato la crisi di governo. Prima ancora del voto, cinque giorni fa, sempre sulla stessa spiaggia, mentre parlava con altri bagnanti, Salvini era stato raggiunto da Veronica Proserpio, vice sindaca Pd del comune di Prosperio in Lombardia, che lo ha apostrofato in modo polemico. «Rovini il nome di questa bellissima città», si sente dire ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Salvini punzecchiato Ue, Gancia (Lega Nord) punzecchia su Facebook Salvini e Meloni: “Grande lavoro, che diranno adesso?” Poi cancella Italia Sera "In Puglia Emiliano ha paura e cerca accordo con M5s", dice Salvini

AGI - Dopo avere fatto tappa a Matera e a Martina Franca, Matteo Salvini è giunto nel Salento, dove, durante la visita ad alcune alcune aziende del luogo, ha punzecchiato il presidente della Regione ...

Meloni (FdI) in Toscana: "La sinistra non risponde più ai bisogni della gente"

"Siamo in un'epoca post ideologica e le persone, deluse, non votano più come prima. Guardo molto all'elettorato storico della sinistra. Incontro molti di loro che mi dicono che oggi votano per noi ma ...

AGI - Dopo avere fatto tappa a Matera e a Martina Franca, Matteo Salvini è giunto nel Salento, dove, durante la visita ad alcune alcune aziende del luogo, ha punzecchiato il presidente della Regione ..."Siamo in un'epoca post ideologica e le persone, deluse, non votano più come prima. Guardo molto all'elettorato storico della sinistra. Incontro molti di loro che mi dicono che oggi votano per noi ma ...