Pautuanelli sull’ex Ilva: «Via il carbone in 5 anni, a Genova si investa sulla latta» (Di venerdì 31 luglio 2020) Il ministro: «A Taranto la decarbonizzazione parziale non basta più. Invitalia in AmInvestCo? Se sarà quota di maggioranza o minoranza dipende dal valore» Leggi su ilsecoloxix

Ultime Notizie dalla rete : Pautuanelli sull’ex