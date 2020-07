Osimhen: “Incontrai Insigne in amichevole contro il Wolfsburg. Adoro Mertens e Koulibaly” (Di venerdì 31 luglio 2020) Ai microfoni di Oma Akatugba, Victor Osimhen ha raccontato il suo primo incontro con il Napoli, in occasione dell’amichevole degli azzurri con il Wolfsburg, l’11 agosto 2018. All’epoca il nigeriano vestiva la maglia del club tedesco, poco prima del passaggio allo Charleroi. “Ho incontrato Insigne quando il Napoli ha giocato contro il Wolfsburg in una partita amichevole. Andai nel loro spogliatoio per chiedere la sua maglia, ma purtroppo un altro giocatore del Wolfsburg l’aveva già presa. Tra gli azzurri Adoro Mertens e Koulibaly“. @ victorOsimhen9 per me: Ho incontrato Insigne quando il Napoli ha giocato al ... Leggi su ilnapolista

