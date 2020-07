Oroscopo e rabbia: come calmare ogni segno zodiacale arrabbiato (Di venerdì 31 luglio 2020) Quando una persona si arrabbia si cerca di intervenire riportandola alla calma ma non sempre si fa la cosa giusta. Le stelle possono aiutarci a capire come è meglio agire. nel modo giusto. Ariete come calmare un Ariete arrabbiato? Ragionare non serve perché un Ariete non sente ragioni, l’unica ragione è la sua e non vuole sentirsi dire cosa fare. Il modo migliore è allontanarsi aspettando che la tempesta passi. Toro Il Toro quando si arrabbia è una furia. Allo stesso modo dell’Ariete non serve ragionarci perché deve sbollire per cui devi lasciarlo stare finché le acque non sono nuovamente quiete. Si scuserà lui. Gemelli I Gemelli si arrabbiano ma sono disposti a ragionare e a scusarsi se si sono troppo ... Leggi su giornal

