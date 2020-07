Milan, Conti operato al ginocchio. La nota (Di venerdì 31 luglio 2020) Il terzino del Milan, Andrea Conti, è stato operato quest’oggi dopo il colpo subito durante Sassuolo-Milan. Ecco la nota del club: “AC Milan comunica che Andrea Conti, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa dopo il trauma del ginocchio sinistro occorso in Sassuolo-Milan, è stato sottoposto, in data odierna, a revisione artroscopica con regolarizzazione del menisco mediale. La procedura è stata eseguita dal Prof. Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale rossonero Mario Brozzi”. FOTO: Sito Ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

E' stato necessario un intervento al menisco per il terzino del Milan Andrea Conti. Come fa sapere il club: "A seguito del persistere della sintomatologia dolorosa dopo il trauma del ginocchio sinistr ...Milan, nuovo intervento chirurgico per Andrea Conti al ginocchio infortunato: il comunicato del club rossonero Nuova operazione per Andrea Conti, uscito per infortunio nel corso di Sassuolo-Milan la s ...