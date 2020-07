Meteo: caldo africano fino a domenica e poi i temporali (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia. Sono queste le città italiane dove si attendono temperature fino a 40 gradi nella giornata di venerdì 31 luglio. Le previsioni meteo parlano di una ondata di caldo africano. In 10 città c’è il bollino rosso, secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore. Leggi su vanityfair

- Agenzia_Ansa : Caldo fino a 40 gradi, venerdì 10 città con bollino rosso #Meteo #ANSA

iLMeteo.it

Anticiclone in grande spolvero per il primo giorno del mese di agosto con condizioni meteo per lo più stabili e temperature ancora molto elevate che continueranno ad avvicinarsi ai +40 gradi.