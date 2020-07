Messi all’Inter, dalla Spagna lanciano il sondaggio: per i tifosi è possibile (Di venerdì 31 luglio 2020) Lionel Messi all'Inter, perché no? La Pulce in nerazzurro piace anche i fan spagnoli che hanno risposto ad un sondaggio social lanciato dal noto quotidiano iberico AS.Messi all'Inter: per i tifosi è possibilecaption id="attachment 998567" align="alignnone" width="595" Messi Inter (twitter)/captionDopo la singolare trovata della tv ufficiale di Suning di usare l'ombra dell'argentino sul Duomo per pubblicizzare la partita dei nerazzurri contro il Napoli, ecco che dalla Spagna anche il noto quotidiano ha provato a chiedere ai tifosi iberici cosa ne pensassero del potenziale affare: "Credi che ci sia la reale possibilità di vedere Messi all'Inter?", ha chiesto AS su Twitter. Retweet per dire no, cuore ... Leggi su itasportpress

FBiasin : Il sondaggio lanciato da #DiarioAs 'Credi che ci siano possibilità concrete di vedere #Messi all'#Inter?'. ??No ?Sì - Sport_Mediaset : Dalla Spagna: 'Attenzione a #Messi, attenzione all'#Inter'. El Chiringuito TV, programma molto seguito, rilancia la… - Sport_Mediaset : Il piano di #Suning per portare #Messi all' #Inter nel 2021 ?? Tutti i dettagli qui ?? - LucciPaolo1 : RT @ale_mansi: Sono troppo preoccupato per Messi all’Inter. Mi tornano in mente i nerazzurri di Ronaldo e la Juve di CR7 che hanno conquist… - Cristoincroce1 : @Ma_Do_Sd Ecco spiegato il perché di Messi all’Inter, sarà stato Brozovic ubriaco ad urlarlo in mezzo alla Rambla di Barcellona -

