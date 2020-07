Maxi focolaio tra i migranti a Treviso: 133 positivi nell'ex caserma Serena (Di venerdì 31 luglio 2020) Maria Sorbi Altra catena di contagi in Sicilia dopo un matrimonio: l'invitato zero, positivo al test, è arrivato dalla Germania Il matrimonio non poteva andare meglio: bel tempo, musica, cibo a volontà. E si, certo, gli invitati con la mascherina e le seggiole distanziate durante la cerimonia non ci volevano, ma sono state sopportabili. Anche perchè la mascherina dopo poco è stata levata da tutti e la festa è stata di quelle memorabili. Con una sorpresa finale: un paio di giorni dopo agli sposi di Nicosia (Enna) è arrivata una telefonata dell'Asl che a sua volta era stata contattata dalle autorità sanitarie tedesche. Un invitato al matrimonio, rientrato in Germania dopo la festa, è risultato positivo al Covid e ha manifestato i sintomi dell'infezione. Risultato: i cento invitati sono tutti in quarantena e in questi ... Leggi su ilgiornale

LegaSalvini : Coronavirus, a Treviso scoppia maxi focolaio tra i migranti: 133 positivi alla Serena - LegaSalvini : Maxi focolaio in caserma: 133 positivi. «Profughi contagiati all’esterno». - charlygattociar : RT @il_cupo: Il governo spedisce i migranti al nord e crea un maxi focolaio di Covid , - NandoPiscopo1 : Questo avevo letto @enricoI00 - gianlu_lega : RT @Arianna5422: Il Governo spedisce 130 clandestini positivi a Treviso e crea un maxi focolaio di #Covid Questo è il disegno di questo Go… -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi focolaio Maxi focolaio in caserma: 133 positivi. «Profughi contagiati all’esterno» Corriere della Sera Migranti e blocchi navali, si rompe il fronte dei 5s "No pregiudizi ideologici"

Se anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle legittimano i blocchi navali, vuol dire che la misura è davvero colma. A parlare è il sindaco di Porto Empedocle, una delle città che sta sopportando il m ...

Caserma Serena, Roberto Rigoli: «Ora più controlli, come nelle Rsa»

Maxi focolaio nella caserma dei migranti, Zaia: «Un gran pasticcio, va trattato da zona rossa». Verranno monitorati ora per ora? Dottor Roberto Rigoli, com'è stato… Leggi ...

Se anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle legittimano i blocchi navali, vuol dire che la misura è davvero colma. A parlare è il sindaco di Porto Empedocle, una delle città che sta sopportando il m ...Maxi focolaio nella caserma dei migranti, Zaia: «Un gran pasticcio, va trattato da zona rossa». Verranno monitorati ora per ora? Dottor Roberto Rigoli, com'è stato… Leggi ...