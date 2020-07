Lucio Corsi: “Odio le canzoni d’amore spacciate per canzoni di protesta” (Di venerdì 31 luglio 2020) Lucio Corsi sembra uscito da un quadro eclettico fermo in un tempo suo, potrebbe appartenere al periodo barocco, ma con tanto di pailettes che fanno molto anni ’80. È un ragazzo della Maremma a cui non piacciono le canzoni d’amore brutte, perché “Una canzone d’amore brutta è molto più brutta di un’altra canzone”, che si nutre di Gelato al limone di Paolo Conte, adora le opere di Ligabue e de Chirico, le poesie di Emily Dickinson ma anche i fumetti di Pazienza. Poi, ci sono le avventure di Ambrogio Fogar: se fate caso al video qua sotto, c’è pure la citazione della storica barca del navigatore milanese, la Surprise, costruita a Castiglione della Pescaia, non lontano da casa del giovane. Del resto, lo stesso ... Leggi su wired

