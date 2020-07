Le bugie sulla Guardia Costiera: chi ha ucciso davvero i migranti in Libia (Di venerdì 31 luglio 2020) Mauro Indelicato I tre migranti sudanesi rimasti uccisi a Khoms lo scorso lunedì non hanno avuto alcuna colluttazione con membri della Guardia Costiera libica: smentita la ricostruzione dell'Oim Non è un dettaglio da poco: se da un lato è stata confermata la tragica morte di tre migranti sudanesi che erano stati fatti tornare in Libia dopo che la loro imbarcazione era stata intercettata, dal Paese nordafricano hanno però smentito circa le reali responsabilità sull'accaduto. Andando con ordine, il riferimento è all'episodio avvenuto lunedì sera nella città Costiera di Khoms: da qui era partito un barcone con almeno 70 persone a bordo. Intercettato dalla Guardia Costiera libica, il mezzo ... Leggi su ilgiornale

Ci sono sconti importanti rispetto alle richieste della Procura e sono condanne calcolate anche sulla base dei vari episodi ... i nostri figli». «Troppe bugie - hanno aggiunto Corrado e ...

Temptation Island 2020, Antonella Elia prima perdona, poi ci ripensa

A distanza di un mese la coppia è scoppiata: è stato l'uomo a rompere perché ritiene inaccettabili le bugie dette da lei sul suo conto ("Ha detto che l'ho tradita, trascurata, ma non è mai successo").

