Hellpoint: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di venerdì 31 luglio 2020) Quando si parla di Soulslike, è inevitabile pensare a titoli come Sekiro, The Surge 2, Code Vein, Nioh 2 e tanti altri, anche se il capostipide del genere è Dark Souls, o forse dovremmo dire Daemon Souls. Quest’oggi vogliamo parlarvi di un titolo decisamente minore, non essendo stato realizzato da una grande produzione, tuttavia merita la vostra attenzione per il tentativo di differenziarsi della massa. A seguire dunque la Recensione di Hellpoint, anticipandovi che questo Soulslike spaziale è disponibile da qualche giorno su PC e Console, dopo un breve periodo di prova. Hellpoint Recensione Hellpoint vi porta in una base spaziale che sa tanto di Dead Space, offrendovi un Soulslike che si differenzia dalla massa in ambientazione, anche se per certi versi ricorda ... Leggi su gamerbrain

Dalla mente di Cradle Games arriva Hellpoint, il nuovo soulslike come diremmo oggi, il quale metterà a dura prova la vostra pazienza, a patto che non proveniate da titoli quali Dark Souls, Sekiro,Code ...

È Irid Novo a fare da teatro in Hellpoint, ovverosia un'enorme stazione spaziale, un tempo florido terreno per l'umanità, su cui ora delle Divinità cosmiche hanno scagliato la propria ira, dando vita ...

Dalla mente di Cradle Games arriva Hellpoint, il nuovo soulslike come diremmo oggi, il quale metterà a dura prova la vostra pazienza, a patto che non proveniate da titoli quali Dark Souls, Sekiro,Code ...

È Irid Novo a fare da teatro in Hellpoint, ovverosia un'enorme stazione spaziale, un tempo florido terreno per l'umanità, su cui ora delle Divinità cosmiche hanno scagliato la propria ira, dando vita ...