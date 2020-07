Gnocchi di pane e spinaci: un primo piatto con sole 350 Kcal (Di venerdì 31 luglio 2020) Vi è avanzato del pane dal giorno prima e non sapete in che modo utilizzarlo? Ecco come preparare dei buonissimi Gnocchi di pane e spinaci, con soltanto 350 calorie. Ingredienti per fare gli Gnocchi di pane e spinaci Avrete bisogno di: 250 grammi di pane vecchio 200 grammi di farina di tipo 0 200 ml di latte 100 grammi di formaggio stracchino 30 grammi di formaggio grattugiato 1 uovo intero Q.b. di sale e pepe Q.b. di noce moscata. Per il condimento, vi serviranno: 350 grammi di spinaci 100 grammi di formaggio stracchino Un filo di olio extravergine di oliva Q.b. di scaglie di parmigiano. Le dosi indicate sono per 4-5 persone. Come cucinare gli Gnocchi di pane e ... Leggi su pianetadonne.blog

donvaster91 : pane e sono gnocchi - Carignu : Antipasto: Salsiccia, Speck, Formaggio e Olive. Pane carasau. Primo: Gnocchi Sardi con sugo di pomodoro. Secondo: P… - claudiocarmina3 : @MariaVarola Tipo 2 va bene per il pane...La pasta all'uovo che si rispetta chiede la 00 ed accetta la semola in qu… - sararigby7 : @blu_sia Esistono anche gli gnocchi di pane! Mi sono ricordata che li faceva mia nonna! -

È sempre piacevole mangiare in questo ristorante che ha fatto dello “slow food” la sua bandiera. Qui la tradizione ciociara è al centro del menù, con piatti sempre abbondanti e mediamente ben eseguiti ...

A partire dagli antipasti, con lo scottadeo (polenta e salumi), il caratteristico tagliere di formaggi del posto accompagnati da deliziose mostarde o tanto altro; per proseguire poi con i favolosi ...

