F1, GP Gran Bretagna, Hulkenberg: “Sono pronto, assolutamente a mio agio” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Ringrazio il team e i ragazzi che hanno fatto un lavoro fantastico per mettermi a mio agio fin dalle prime curve a bordo di questa macchina“. Nico Hulkenberg elogia il lavoro della Racing Point dopo la chiamata lampo per sostituire Sergio Perez, positivo al Covid-19, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna. “Sono state 24 ore speciali, pazzesche e folli – ha spiegato il pilota tedesco al termine del venerdì di libere -. Ieri pomeriggio ho ricevuto la chiamata, ho preso l’aereo per venire qui, ho provato il sedile e poi stamane sono stato un’ora al simulatore“. E ancora: “Come è stato il ritorno in F1? Ho abbastanza esperienza, si tratta solamente di abituarmi. Non avevamo tantissimo tempo per testare tutto: ho fatto qualche giro per ambientarmi ma mi ... Leggi su sportface

SkyTG24 : Coronavirus, nuovo lockdown in Gran Bretagna per 4 milioni di persone - SkySportF1 : UFFICIALE! Eccolo già in macchina: @HulkHulkenberg torna in #F1 prendendo il posto di Pérez per il #BritishGP Il L… - SkySportF1 : Super @Max33Verstappen nelle #FP1 ?? @ScuderiaFerrari in top-5, #Vettel fermo tutto il turno I risultati ?… - dinoadduci : F.1, GP Gran Bretagna - Libere 2, Stroll porta in alto la Racing Point - f1_notizie : ?? Risultati delle prove libere 2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2020 #BritishGP #F1 -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Coronavirus, "l'America è in una catastrofe sanitaria" | Gran Bretagna, slitta l'allentamento delle restrizioni TGCOM GP Gran Bretagna, è Hulkenberg il sostituto di Perez

Il GP di Gran Bretagna riserva subito una sorpresa negativa: Sergio Perez è risultato positivo al Covid-19; sarà Nico Hulkenberg a prendere il suo posto Nico Hulkenberg, dopo le indiscrezioni lanciate ...

Coronavirus, 379 nuovi contagi in Italia: il traino dal focolaio veneto

Il cluster dal centro di accoglienza Casier, nel Trevigiano, che mantiene alti i numeri, seppure in leggera discesa rispetto a ieri. In Piemonte Restano stabili i nuovi casi di Coronavirus, oggi a quo ...

Il GP di Gran Bretagna riserva subito una sorpresa negativa: Sergio Perez è risultato positivo al Covid-19; sarà Nico Hulkenberg a prendere il suo posto Nico Hulkenberg, dopo le indiscrezioni lanciate ...Il cluster dal centro di accoglienza Casier, nel Trevigiano, che mantiene alti i numeri, seppure in leggera discesa rispetto a ieri. In Piemonte Restano stabili i nuovi casi di Coronavirus, oggi a quo ...