Due attori promossi a personaggi regolari in Grey’s Anatomy 17, con conseguenze per Meredith e Maggie (Di venerdì 31 luglio 2020) Grey's Anatomy 17 avrà due volti regolari in più rispetto alla scorsa stagione: gli attori Richard Flood e Anthony Hill sono stati promossi in vista del nuovo capitolo del medical dramma atteso il prossimo autunno. Nella stagione che si darà il compito di raccontare il dramma dei medici in prima linea contro l'emergenza Coronavirus, gli interpreti di Cormac Hayes e di Winston Ndugu avranno molto più spazio per le trame che coinvolgono i loro personaggi, con evidenti conseguenze per quelli di Meredith (Ellen Pompeo) e Maggie (Kelly McCreary) nel corso di Grey's Anatomy 17. Si tratta infatti degli attori che interpretano i due potenziali interessi amorosi delle sorelle del Grey Sloan ... Leggi su optimagazine

xlostime : RT @eliscrivecose: E se fossimo di fronte a due attori che avevano concordato tutto dall’inizio? #TemptationIsland - mariapple93 : RT @eliscrivecose: E se fossimo di fronte a due attori che avevano concordato tutto dall’inizio? #TemptationIsland - sofiacatroppa : RT @eliscrivecose: E se fossimo di fronte a due attori che avevano concordato tutto dall’inizio? #TemptationIsland - casertatodaynew : Altri due mesi di Cinema, Danza, Musica, Letteratura e Teatro per il Festival nel segno del mito di Spartaco Due g… - shipstellari : RT @eliscrivecose: E se fossimo di fronte a due attori che avevano concordato tutto dall’inizio? #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Due attori [RUMOR] Lucasfilm è alla ricerca di due attori per interpretare i gemelli Skywalker nella serie su Obi-Wan Kenobi Star Wars Addicted Beautiful: Scopriamo chi è l'attore che interpreta Vinny, il pusher di Thomas

Scopriamo chi è Joe LoCicero l'Attore membro del Cast di Beautiful, Protagonista delle Trame delle Puntate della Soap in onda su Canale 5, nel ruolo del Personaggio di Vincent "Vinny" Walker. Nelle pu ...

Al Teatro Antico di Taormina Gabriele Lavia rilegge Medea di Euripide attraverso il male di vivere

Doppio appuntamento l’8 agosto con la prima nazionale di “Medea “e il 9 agosto con “Il sogno di un uomo ridicolo” di Dostoevskij per la regia e l’interpretazione di Lavia Desiderio di rinascita e sp ...

Scopriamo chi è Joe LoCicero l'Attore membro del Cast di Beautiful, Protagonista delle Trame delle Puntate della Soap in onda su Canale 5, nel ruolo del Personaggio di Vincent "Vinny" Walker. Nelle pu ...Doppio appuntamento l’8 agosto con la prima nazionale di “Medea “e il 9 agosto con “Il sogno di un uomo ridicolo” di Dostoevskij per la regia e l’interpretazione di Lavia Desiderio di rinascita e sp ...