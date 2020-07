Doppia truffa all’Inps: riscuote pensione della madre morta e reddito di cittadinanza (Di venerdì 31 luglio 2020) riscuote la pensione della madre morta da otto anni, e il reddito di cittadinanza da due: Doppia truffa nel Casertano, denunciata una 50enne di Mondragone insieme al marito. Una truffa perpetrata da ben 8 anni ai danni dell’Inps, quella messa in atto da una coppia di marito e moglie residenti nel Casertano. La donna ha … L'articolo Doppia truffa all’Inps: riscuote pensione della madre morta e reddito di cittadinanza proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

annaconcetta48 : @Pinucci63757977 Cioè una truffa doppia? O una beneficenza scontata? - Piero42395724 : RT @Raffael31784437: 40 euro al giorno a cranio per sto cesso ! Doppia truffa ! - ariolele : RT @Raffael31784437: 40 euro al giorno a cranio per sto cesso ! Doppia truffa ! - Raffael31784437 : 40 euro al giorno a cranio per sto cesso ! Doppia truffa ! -

Ultime Notizie dalla rete : Doppia truffa La grande truffa di Montesarchio: sequestrato anche il centro di accoglienza Il Mattino La grande truffa di Montesarchio: sequestrato anche il centro di accoglienza

Un arresto, 16 indagati e oltre 5 milioni sequestrati tra beni immobili e titoli finanziari. Questi i principali numeri dell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Assunta Tillo e condotta dag ...

Chi è Giuseppe Montella, il carabiniere indagato: ecco quanto ha guadagnato con droga e truffe

Droga, festini e interrogatori violenti: la doppia vita dell’appuntato Giuseppe Montella, proprietario di una villa con piscina e di un parco auto e moto di tutto rispetto. Giuseppe Montella, nato a P ...

Un arresto, 16 indagati e oltre 5 milioni sequestrati tra beni immobili e titoli finanziari. Questi i principali numeri dell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Assunta Tillo e condotta dag ...Droga, festini e interrogatori violenti: la doppia vita dell’appuntato Giuseppe Montella, proprietario di una villa con piscina e di un parco auto e moto di tutto rispetto. Giuseppe Montella, nato a P ...