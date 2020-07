De Laurentiis, ancora bordate a Sarri: “si poteva evitare 2-3 cazzate” (Di venerdì 31 luglio 2020) De Laurentiis scatenato, il presidente del Napoli non le manda a dire. L’ultima ‘vittima’ è l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Sky Sport. “Scudetto della Juventus con Sarri? Era una normalità, vi siete stupiti?. Sarri rimane nel mio cuore per quei tre anni insieme, gli devo sempre dire grazie. Poi tutti fanno delle cazzate e lui ne ha fatte 2-3 che poteva evitare secondo me. Se fosse restato a Napoli in due anni magari ci avrebbe aiutato a vincere lo Scudetto, invece ha preferito non rischiare per non rovinare quanto fatto qui e andare alla Juventus, ma non credo si sia trovato così bene là”. Su Higuain: “Immobile può superare il suo record? E’ di ... Leggi su calcioweb.eu

