Cristiano Ronaldo non bada a spese, doppio regalo scudetto: yacht di 27 metri e Bugatti esclusiva (Di venerdì 31 luglio 2020) Cristiano Ronaldo è stato assoluto protagonista della stagione della Juventus (e spera di esserlo ancora in Champions League). L'asso portoghese si è aggiudicato quello che è stato il nono titolo di fila per la società bianconera. Quale modo migliore per festeggiarlo se non con due "regalini"?.Cristiano Ronaldo: yacht di lusso e Bugatticaption id="attachment 994895" align="alignnone" width="401" Cristiano Ronaldo Juventus (Getty Images)/captionEbbene sì, CR7 non ha proprio badato a spese questa volta e si è garantito un super yacht di 27 metri sul quale la compagna Georgina sta già trascorrendo le vacanze insieme ai figli e, ogni tanto, ... Leggi su itasportpress

tancredipalmeri : All-time ranking of most officials goals scored ever 1. Pelé 767 2. Cristiano Ronaldo 735 3. Romario 734 4. Gerd M… - tancredipalmeri : Serie A top scorer table: 1. Immobile 35 2. Cristiano Ronaldo 31 3. Lukaku 23 4. Caputo 21 Serie A top scorer tab… - sportbible : ?? 1st - Cristiano Ronaldo ?????? ?? 5th - Paulo Dybala: €7.3 million ?? 11th - Douglas Costa: €6 million ?? 17th - Giorg… - milaneista : RT @sportbible: ?? 1st - Cristiano Ronaldo ?????? ?? 5th - Paulo Dybala: €7.3 million ?? 11th - Douglas Costa: €6 million ?? 17th - Giorgio Chiel… - ItaSportPress : Cristiano Ronaldo non bada a spese, doppio regalo scudetto: yacht di 27 metri e Bugatti esclusiva -… -