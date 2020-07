Coronavirus, Mattarella: «Non tenere la mascherina non è libertà» (Di venerdì 31 luglio 2020) La cautela sulla pandemia è un «richiamo prezioso e opportuno. C’è infatti la tendenza a dimenticare e a rimuovere esperienze sgradevoli. Forse non era immaginabile che la rimozione affiorasse così presto mente nel nostro Paese continuano a morire persone per il virus. È un motivo per non abbassare le difese». È quanto ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia del “ventaglio” al Quirinale. «Esattamente 4 mesi fa sono morti in un solo giorno oltre 800 concittadini. Non possiamo e dobbiamo rimuovere tutto questo, per rispetto dei morti, dei sacrifici affrontati dai nostri concittadini, con comportamenti che oggi ci permettono di guardare con maggiore fiducia. Altrove il rifiuto o l’impossibilità di quei comportamenti ha provocato o sta ... Leggi su giornalettismo

