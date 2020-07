Ciclismo, tutto pronto per le Classiche italiane: orari e programmazione tv (Di venerdì 31 luglio 2020) Le grandi Classiche del Ciclismo di RCS Sport, che come da nuovo calendario UCI torneranno dal 1 agosto per concludersi nel giorno di Ferragosto, saranno trasmesse sugli schermi di 185 diversi Paesi del mondo, con una copertura televisiva in tutti e cinque i continenti. RAI, host broadcaster di tutte le corse, sabato 1 agosto trasmetterà la Strade Bianche EOLO in chiaro su RAI 2 dalle 15:50 alle 18:50, preceduta dalla gara femminile, la Strade Bianche Women Elite EOLO in onda dalle ore 14:50 alle 15:45 su Rai Sport +HD; sempre su RAI 2 troveranno spazio le prime due Classiche Monumento della stagione, la Milano-Sanremo by Vittoria in programma per sabato 8 agosto e Il Lombardia by UBI Banca in calendario sabato 15 agosto, entrambe in diretta dalle 15:30 alle 18:50. La Milano-Torino by EOLO (mercoledì 5 agosto) e il ... Leggi su sportfair

