Cerignola: agguato in strada, ucciso 49enne Numerosi colpi di pistola contro Cataldo Cirulli (Di venerdì 31 luglio 2020) Il 49enne era uscito da casa da poco, stamani, per andare a lavorare. A bordo dello scooter stava percorrendo una strada in un quartiere popolare di Cerignola quando dalla strada qualcuno gli ha sparato Numerosi colpi di pistola. Cataldo Cirulli, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è morto sul colpo. Indagano i carabinieri. L'articolo Cerignola: agguato in strada, ucciso 49enne <span class="subtitle">Numerosi colpi di pistola contro Cataldo Cirulli</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

