Call of Duty Warzone Stagione 5: il primo trailer presenta i nuovi Operatori (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo le prime indiscrezioni apparse in rete negli ultimi giorni, Activision ha finalmente deciso di vuotare il sacco sul futuro di Call of Duty Modern Warfare e della sua Battle Royale gratuita Call of Duty Warzone. Futuro che fa rima naturalmente con la Stagione 5, evoluzione di un'esperienza sparacchina che ha saputo raccogliere consensi da stampa e pubblico su un po' tutte le piattaforme di riferimento - quindi PC, PlayStation 4 e Xbox One -, ridonando lustro ad una saga che negli ultimi anni si era persa un po' per strada. Ecco allora che il colosso americano del gaming ha pubblicato in via ufficiale il primo trailer della Stagione 5 del soft reboot Call of Duty Modern Warfare e della ... Leggi su optimagazine

