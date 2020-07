Calciomercato Napoli – UFFICIALE: Osimhen è un nuovo calciatore azzurro! Ecco i tweet (Di venerdì 31 luglio 2020) Arrivato da pochissimi istanti, il tanto atteso tweet dell’acquisto di Victor Osimhen da parte del Napoli, che ufficializza l’acquisto del suo nuovo attaccante, l’acquisto più caro nella storia della società azzurra. A dare la notizia in maniera contemporanea sono stati due interventi, uno da parte del Presidente del Napoli e uno dalla società azzurra: Welcome Victorhttps://t.co/Gmi6FnvO21#WelcomeOsimhen#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/miFie1wyoO — Official SSC Napoli (@sscNapoli) July 31, 2020 Benvenuto Víctor! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 31, 2020 Secondo le indiscrezioni il Napoli lo pagherà 47 milioni più il cartellino ... Leggi su giornal

DiMarzio : Nuovo rinforzo per #Gattuso: #Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del #Napoli - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, firmati tutti i documenti per #Osimhen - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI UFFICIALE L'ACQUISTO DI OSIMHEN DE LAURENTIIS: 'BENVENUTO VICTOR' #SkyCalciomercato #SkySport… - AAndreafusco1 : RT @DiMarzio: Nuovo rinforzo per #Gattuso: #Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del #Napoli - InfiltradaF : RT @DiMarzio: Nuovo rinforzo per #Gattuso: #Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del #Napoli -

