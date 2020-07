Apple, Amazon e gli altri: il Covid non frena i giganti della tecnologia (Di venerdì 31 luglio 2020) Il coronavirus non frena i giganti della tecnologia, che, mentre l’economia USA entra in recessione affondando del 32,9%, annunciano un aumento dei profitti o, perlomeno, perdite molto limitate e inferiori alle aspettative. Apple, le vendite volano Ottimi risultati per Apple, che ha registrato un boom di utili nel secondo trimestre dell’anno, con profitti saliti a 11,13 miliardi di dollari e ricavi arrivati a 59,7 miliardi (+11%). Il fatturato della società ha quindi visto una crescita netta un po’ in tutti i segmenti, con le vendite di iPhone che hanno superato le attese di ben 4 miliardi. I ricavi delle vendite degli iconici smartphone si sono infatti attestati a 26,42 miliardi. La chiusura degli store fisici della ... Leggi su quifinanza

suprani_nicola : ...Mercato Trading e Segnali Operativi: Apple, Amazon, Facebook e Google battono le aspett... - lauranaka : Analista: 'Queste sono società grandiose, ma nel lungo termine i prezzi contano. #Microsoft e #Apple sono scambiati… - RGianoli : Apple batte le stime e lancia «split» di 4 azioni per una. Amazon ricavi record - Il Sole 24 ORE @sole24ore - lauranaka : #Apple & #Amazon regine Big Tech: destinate a diventare $2 trillion dollar companies? E il rischio bolla? I due col… - HouseReporterIT : RT @Agenzia_Italia: Trimestrali oltre le attese per #Amazon, #Alphabet, #Facebook e #Apple -

Ultime Notizie dalla rete : Apple Amazon Apple batte le stime e lancia «split» di 4 azioni per una. Amazon ricavi record Il Sole 24 ORE Apple, Google, Amazon e Facebook si difendono dalle accuse dell'antitrust americano

Apple, Google, Amazon e Facebook sono state accusate di abuso di posizione dominante dall'antitrust americano, e i rispettivi amministratori hanno dovuto difendersi. Apple, Google, Amazon e Facebook s ...

ACCADDE OGGI – Sky Italia: nel 2003 nasce la nuova pay-tv

Il 31 luglio di 17 anni fa dalla fusione di Strem e Tele+ nasceva la pay-tv satellitare che nel tempo avrebbe cambiato il modo di guardare il piccolo schermo Il 31 luglio del 2003, esattamente 17 anni ...

Apple, Google, Amazon e Facebook sono state accusate di abuso di posizione dominante dall'antitrust americano, e i rispettivi amministratori hanno dovuto difendersi. Apple, Google, Amazon e Facebook s ...Il 31 luglio di 17 anni fa dalla fusione di Strem e Tele+ nasceva la pay-tv satellitare che nel tempo avrebbe cambiato il modo di guardare il piccolo schermo Il 31 luglio del 2003, esattamente 17 anni ...