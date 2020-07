Antonella Elia e Pietro Delle Piane ad un mese da Temptation Island, cos’è successo? (Video) (Di venerdì 31 luglio 2020) Tra le coppie più attese a Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno concluso il loro percorso nella maniera peggiore. Dopo un ultimo falò di confronto dai toni davvero molto accesi, infatti, i due fidanzati sono diventati ex. La showgirl torinese, infatti, ha deciso di uscire da sola dal programma lasciando, quindi, Delle Piane. A nulla sono servite le scuse dell’uomo che ha provato a negare il bacio con la single Beatrice, a sminuire i suoi atteggiamenti e a chiedere scusa per le parole utilizzate. Antonella Elia è stata irremovibile. Ma cos’è accaduto ad un mese dalla fine del programma? Il responso è andato in onda ... Leggi su kontrokultura

trash_italiano : ANTONELLA ELIA CHE LO LASCIA PER LA SECONDA VOLTAAAAAAAAAAAA VOLIAMOOOOOOOOOOOO #TemptationIsland - stazzitta : TI AMO MA MI FAI SCHIFO. La sintesi di Antonella Elia, ho solo applausi. #TemptationIsland - trash_italiano : Spero che Antonella Elia si prenda il tempo per fare la scelta più giusta. E con tempo intendo queste poche settima… - fra_gattini90 : RT @Maria25760009: Qui per ricordarvi il momento più iconico della serata dopo Antonella Elia #TemptationIsland - Ely23Milan : RT @stanzaselvaggia: Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tossic… -