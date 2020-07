Anticiclone africano all’apice, le TEMPERATURE PREVISTE con oltre 40 gradi (Di venerdì 31 luglio 2020) Il caldo sta facendo davvero sul serio, come avevamo ipotizzato da tempo. L’Anticiclone africano sta esercitando ora la sua massima forza, spingendo direttamente verso l’Italia masse d’aria estremamente roventi con le TEMPERATURE più alte dell’estate. Non è solo l’Italia a risentire della rimonta del caldo sahariano, ma in questa fase anche mezza Europa, con massimi effetti tra Spagna, Francia, nazioni alpine e Germania. Tuttavia, alle medie latitudini dell’Europa il caldo sarà solo fugace e destinato a spezzarsi rapidamente. Questa spinta anticiclonica verso nord è infatti incentivata dallo sprofondamento di una saccatura poco al largo delle coste occidentali europee. Tuttavia, la saccatura è mobile e la successiva progressiva avanzata verso levante ... Leggi su meteogiornale

