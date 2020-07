Altro capitombolo per Salvini. Il governo Conte è pronto a modificare i decreti Sicurezza. Raggiunta l’intesa tra maggioranza a Lamorgese: stop alle multe per le Ong e sì all’anagrafe per i richiedenti asilo (Di venerdì 31 luglio 2020) L’ennesimo capitombolo per Matteo Salvini: dopo cinque giorni di incontri e riunioni di maggioranza, alla fine il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese e gli esponenti delle forze di governo hanno trovato un’intesa sul nuovo testo per superare i decreti Sicurezza introdotti dall’allora titolare del Viminale Salvini. E lo fanno proprio nel giorno in cui il Senato vota sì all’autorizzazione a procedere per il leader della Lega per la vicenda Open Arms. Il testo sarà sottoposto all’attenzione delle autonomie locali, ma per l’approvazione in Consiglio dei ministri se ne riparlerà a settembre. Sciolto, a quanto si apprende, il nodo delle multe milionarie ... Leggi su lanotiziagiornale

