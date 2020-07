Al via il secondo esodo estivo, weekend da bollino rosso sulle autostrade (Di venerdì 31 luglio 2020) Scatta a partire dal pomeriggio di oggi e fino a domenica sera il bollino rosso su tutte le strade e autostrade italiane per il secondo fine settimana di esodo estivo. Lungo i 30 mila km di rete Anas è previsto un incremento di traffico, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l'itinerario E45 e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Più degli altri anni, a causa dell'emergenza sanitaria, gran parte degli italiani si sposterà all'interno del Paese contribuendo ad un incremento del traffico sulle strade. Per la giornata di domani si prevede traffico intenso in direzione sud sulle principali direttrici verso le località di mare e in uscita dai centri urbani mentre a ... Leggi su tg24.sky

matteosalvinimi : Via libera del #Senato al mio secondo processo come 'sequestratore di persona', ne parliamo ora in diretta. Avanti… - eziomauro : Il Pil italiano crolla del 12,4% nel secondo trimestre: il Covid lo porta ai minimi dal 1995 - Inter : ?? | RIPRESA Via al secondo tempo, squadre in campo con gli stessi uomini dopo l'intervallo! ?? #InterNapoli 1?-0?… - umbriajournal_ : Esodo estivo, Anas, al via il secondo fine settimana da bollino rosso ?? - Valerio94118753 : Le Big tech immuni al crollo del Pil: volano gli utili per i colossi del web -