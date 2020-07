Aggredisce dottoressa "a colpi di mozzarelle" in ospedale a Napoli: "Stanca dell'attesa" (Di venerdì 31 luglio 2020) Spazientita dall’attesa ha lanciato un contenitore di mozzarelle contro un medico dell’ospedale del Mare di Napoli: l’episodio, sul quale sono in corso indagini dei carabinieri del quartiere Ponticelli, è avvenuto ieri sera.La donna, parente di un paziente, dopo avere aggredito il medico, una dottoressa, che per fortuna non ha riportato danni, ha lasciato la struttura sanitaria. Sono in corso accertamenti sulla vicenda. Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Aggredisce dottoressa 'a colpi di mozzarelle' in ospedale a Napoli: 'Stanca dell'attesa' - ZitelleArturo : RT @HuffPostItalia: Aggredisce dottoressa 'a colpi di mozzarelle' in ospedale a Napoli: 'Stanca dell'attesa' - Mr_Torax : RT @HuffPostItalia: Aggredisce dottoressa 'a colpi di mozzarelle' in ospedale a Napoli: 'Stanca dell'attesa' - tragi_com78 : RT @HuffPostItalia: Aggredisce dottoressa 'a colpi di mozzarelle' in ospedale a Napoli: 'Stanca dell'attesa' - HuffPostItalia : Aggredisce dottoressa 'a colpi di mozzarelle' in ospedale a Napoli: 'Stanca dell'attesa' -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce dottoressa Aggredisce dottoressa Guardia medica, arrestato a Palermo Nuovo Sud Una Vita/ Anticipazioni puntata 31 luglio: Carmen delusa da Ramon dopo..

Nella puntata di Una Vita oggi, venerdì 31 luglio, Ramon ha involontariamente spezzato il cuore di Carmen, scegliendo per lei degli abiti che la trasformano in una sosia della sua defunta moglie. L’ex ...

Sindacati contro ospedale di Sarno: «Troppi straordinari senza regole»

Ospedale Martiri del Villa Malta nel mirino dei sindacati. "Straordinari senza pietà e senza regole, mancati riposi, legge non rispettate". E' la denuncia che arriva dalla Fials Salerno. La maggior pa ...

Nella puntata di Una Vita oggi, venerdì 31 luglio, Ramon ha involontariamente spezzato il cuore di Carmen, scegliendo per lei degli abiti che la trasformano in una sosia della sua defunta moglie. L’ex ...Ospedale Martiri del Villa Malta nel mirino dei sindacati. "Straordinari senza pietà e senza regole, mancati riposi, legge non rispettate". E' la denuncia che arriva dalla Fials Salerno. La maggior pa ...