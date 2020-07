Ugento, due giovani turisti si addormentato sul materassino a pochi metri dalla riva e si risvegliano a quasi due chilometri dalla spiaggia (Di giovedì 30 luglio 2020) Una brutta disavventura per due turisti giovanissimi svizzeri che avevano deciso di passare le vacanze nel Salento e in particolare nella splendida spiaggia di Marina di Ugento. I due avevano deciso di passare qualche momento di relax addormentandosi sul materassino a pochi metri dalla riva. Ma dopo un po’ si sono risvegliati e si sono ritrovati in mare aperto a quasi due chilometri dalla riva. I due turisti hanno tentato di ritornare a riva nuotando ma il vento che soffiava a Nord gli impediva di ritornare a riva. I due hanno iniziato a urlare per cercare di attirare ... Leggi su baritalianews

