UeD Gemma e Nicola, la (non) storia: perché nessuno crede alla relazione (Di giovedì 30 luglio 2020) Altra estate, altro gossip su Gemma Galgani. Sembra ormai essere diventato un mantra a cadenza annuale il chiacchiericcio estivo sulla dama del Trono Over di Uomini e Donne. Senza dubbio la diretta interessata non fa nulla per placare gli spifferi sul suo conto, che puntualmente si scatenano tra giugno e inizio settembre, vale a dire … L'articolo UeD Gemma e Nicola, la (non) storia: perché nessuno crede alla relazione proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Altra estate, altro gossip su Gemma Galgani. Sembra ormai essere diventato un mantra a cadenza annuale il chiacchiericcio estivo sulla dama del Trono Over di Uomini e Donne. Senza dubbio la diretta in ...

UeD, Gemma sparita? L’appello di Nicola: “Mi manca, vorrei sapere dov’è”

Gemma Galgani è sparita? Dalle ultime risposte di Nicola Vivarelli su Instagram pare di sì. O qualcosa di simile. La coppia non si è formata dopo la fine delle registrazioni di Uomini e Donne, questo ...

Gemma Galgani è sparita? Dalle ultime risposte di Nicola Vivarelli su Instagram pare di sì. O qualcosa di simile. La coppia non si è formata dopo la fine delle registrazioni di Uomini e Donne, questo ...