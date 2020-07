Trenord: grazie ai treni sono stati evitati 79 milioni di viaggi in auto nel 2019 (Di giovedì 30 luglio 2020) Il 'sistema treno' nel 2019 ha generato in Lombardia un valore complessivo positivo pari a 1,6 miliardi di euro: la cifra, presentata nel Bilancio di Sostenibilità 2019 di Trenord, considera oltre ai ... Leggi su milanotoday

LauLife92 : Trenord ormai ha deciso di farmi fare la sauna e ha spento l'aria condizionata. Grazie come al solito per il bellissimo servizio - hongsnik : devo andare in sede per formazione oggi e domani e il treno è già in ritardo di 5 minuti. grazie Trenord, non ti smentisci mai. - sariceratopo : Non prendevo un treno da mesi quindi giustamente oggi che ho bisogno di andare a Milano e di essere in orario è tut… - gplboc : #covid19 x chi ha autorità....è mai possibile che in trenord e ferrovie dello stato nessuno faccia rispettare l obb… - persanelmare : Un sentito grazie a Trenord per il clima boreale subartico come se fuori non ci fossero 15°C -