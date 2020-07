Tennis, Ashleigh Barty rinuncia ufficialmente agli US Open: “non voglio mettere in pericolo il mio team” (Di giovedì 30 luglio 2020) Ashleigh Barty non prenderà parte né al Masters di Cincinnati e nemmeno agli US Open, la numero uno del ranking WTA ha scelto di non volare negli Stati Uniti a causa dell’emergenza Coronavirus. Matthew Stockman – foto GettyL’australiana ha annunciato la sua decisione tramite un comunicato diramato nella mattinata di oggi, rivelando la sua assenza per lo Slam statunitense in programma dal prossimo 31 agosto: “insieme al mio team abbiamo deciso di non viaggiare negli Stati Uniti per partecipare al torneo di Cincinnati e poi agli US Open. Amo entrambi gli eventi ed è stata una scelta davvero difficile, ma ci sono ancora importanti rischi dovuti al Covid-19 e non mi sento a mio agio nel mettere in pericolo ... Leggi su sportfair

