Superbonus 110%: due decreti del Mise, si attende l’AdE (Di giovedì 30 luglio 2020) Si susseguono le novità sul Superbonus 110%, ieri il Mise ha pubblicato due decreti attuativi previsti dal decreto Rilancio. Ora si attende che l’Agenzia delle Entrate con due provvedimenti su cessione del credito d’imposta, sconto in fattura e visti di conformità. Le novità del primo decreto del Mise riguardano i requisiti tecnici; il secondo riguarda importanti chiarimenti sulle asseverazioni dei lavori eseguiti indispensabile per fruire della detrazione fiscale a carico del Fisco. Superbonus 110%: i due decreti del Mise Il primo decreto riguarda i requisiti tecnici e fissa il massimale per tipologia di intervento attraverso i prezzari commerciali o regionali. Il secondo decreto ... Leggi su notizieora

