Sticchi Damiani: «Lecce penalizzato. Genoa-Verona? Voglio pensare ad un match pulito» (Di giovedì 30 luglio 2020) Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a Radio Punto Nuovo in vista dell’ultima giornata di campionato Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a Radio Punto Nuovo. Queste le parole del numero uno del club pugliese riportate da calciomercato.com. Lecce penalizzato – «Alcune decisioni del VAR, più che arbitrali, hanno segnato diverse partite. Ciò che abbiamo subito è stato estremamente penalizzante, abbiamo fatto 35 punti tra mille difficoltà. Troppi errori del VAR, regole cambiate in corso che sono state devastanti. Una squadra costruita per giocare una volta a settimana, si è trovata a giocare ogni 3 giorni non avendo una rosa costruita per queste finalità. ... Leggi su calcionews24

