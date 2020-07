Stasera in Tv oggi 30 luglio 2020: Raul Bova e Paola Cortellesi in “Scusate se esisto” (Di giovedì 30 luglio 2020) Stasera in Tv oggi, 30 luglio 2020, sulla Rai andrà in onda la commedia Scusate se esisto, diretta da Riccardo Milani, e su Canale 5, invece, continuerà il viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island. Poi come ogni sera non mancheranno film di ogni genere e diversi programmi di approfondimento e attualità. Ogni giorno il divertimento è praticamente assicurato con la programmazione in chiaro. A questo punto non rimane che godersi il proprio spettacolo preferito insieme a tutta la famiglia. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv. Leggi anche –> “L’allieva 3”, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi sposi: indiscrezioni e foto dal set Stasera in Tv oggi 30 ... Leggi su urbanpost

Open Arms, Salvini: "Grazie a tutti coloro che mi mandano a processo perché mi fanno un regalo"

Io stasera torno a casa con un processo, ma torno a testa alta. A me della giustizia alla Palamara interessa meno di zero, vado tranquillo in quei tribunali per rimarcare il mio diritto e dovere a ...

Sant'Agata de' Goti: da stasera interruzione idrica notturna per riduzione delle portate

a partire da oggi 30 Luglio 2020 fino a data da definirsi, ai seguenti serbatoi e zone servite: • Serbatoio Cerreta: chiusura notturna dalle 23.00 alle 06.00 del mattino successivo; • Serbatoio Santa ...

