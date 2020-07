Spagna, i numeri adesso fanno paura: oggi altri 1.229 contagi (Di giovedì 30 luglio 2020) In Spagna continuano ad aumentare i contagi da Covid-19. Nella penisola iberica si contano 1.229 nuovi casi, un numero molto alto che desta preoccupazione soprattutto tra i giovani per via delle feste notturne e della movida. Si segnalano nella giornata di oggi, giovedì 30 luglio 2020, anche due decessi. Intanto il ministro della Salute, Salvador Illa, ha riferito che attualmente ci sono ben 412 focolai attivi, il 70 percento dei quali in Catalogna e Aragona. Proprio in Catalogna, tra nove giorni, si dovrebbe disputare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli con il presidente Aurelio De Laurentiis che oggi ha chiesto a gran voce un intervento della Uefa. La massima organizzazione calcistica europea però ha fatto sapere che, per il momento, la partita è ... Leggi su sportface

“Serve massima attenzione da parte di tutti”. Sono le parole arrivate da fonti del Comitato Tecnico Scientifico, a commento dei più recenti dati che riguardano i contagi nel nostro Paese. Nonostante c ...

Ogni giorno che passa la situazione diventa sempre più preoccupante in Spagna sul versante dell'emergenza Coronavirus ... E' il nuovo record, ovvero il numero più alto da quanto è stato revocato il ...

