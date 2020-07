Siviglia, secondo giro di tamponi negativo: la squadra torna ad allenarsi (Di giovedì 30 luglio 2020) Buone notizie per il Siviglia: il secondo giro di tamponi a cui si è sottoposta l’intera squadra ha dato esito negativo Buone notizie per il Siviglia. Dopo la positività al Covid-19 di Nemanja Gudelj, i giocatori del club spagnolo si sono sottoposti a un secondo tiro di test per il coronavirus che ha dato esito negativo. A comunicarlo è stato il club attraverso una nota ufficiale. Nulla di preoccupante, quindi, in vista dell’incrocio in Europa League contro la Roma. Il Siviglia tornerà ad allenarsi nel pomeriggio e ripeterà i test sabato e lunedì. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

