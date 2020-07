Sardegna, motoscafo travolge sub: gamba tranciata da elica, morto dissanguato (Di giovedì 30 luglio 2020) Incidente mortale in mare nel nord della Sardegna. Un sub è stato travolto e ucciso da un motoscafo nelle acque di Isola rossa, piccola borgata marinara del Sassarese. L’uomo, non ancora identificato, ha perso una gamba, tranciata dall’elica dell’imbarcazione, ed è morto dissanguato. A tentare di soccorrere il sub un turista milanese alla guida del motoscafo. È stato lui a trascinare la vittima dell’incidente a bordo per trasportarlo al porto di Isola rossa. Una volta arrivata, però, la vittima era già priva di vita, a nulla è valso il tentativo di rianimarlo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Valledoria, la Guardia costiera e il 118. La Procura di Tempio Pausania ha aperto ... Leggi su ilfattoquotidiano

