Roma, al setaccio l’intero quartiere San Paolo: chiuse 2 note attività, troppi assembramenti e tutti senza mascherina (Di giovedì 30 luglio 2020) Decine di sanzioni amministrative e 2 esercizi commerciali chiusi, è il bilancio delle verifiche fatte scattare nella zona della Basilica San Paolo dai Carabinieri della Compagnia Roma EUR finalizzate alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni imposte a commercianti e cittadini per tentare di arginare la diffusione del Covid-19 durante la cosiddetta Movida. Movida a San Paolo: chiusi un chiosco e un minimarket Alcuni comportamenti fuori norma sono stati evidenziati in un chiosco di Largo Beato Placido Ricciardi, dove i Carabinieri hanno riscontrato un afflusso di clienti tale da non consentire tra loro la distanza minima di 1 mt e il personale impiegato nell’attività sprovvisto di mascherine. Le violazioni hanno portato alla chiusura dell’attività per 5 giorni. Stessa sorte è ... Leggi su ilcorrieredellacitta

