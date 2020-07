Peaky Blinders: Mastermind è il titolo tratto dalla serie TV ed ora ha una data di uscita (Di giovedì 30 luglio 2020) FuturLab, studio di sviluppo di Peaky Blinders: Mastermind, ha annunciato la data di uscita del gioco ispirato alla serie TV, che arriverà il 20 agosto su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One. Un nuovo trailer consente di dare una breve occhiata al gameplay della prossima avventura di Tommy Shelby e della sua banda.Lo studio di produzione Caryn Mandabach Productions ha aiutato il team nel processo di creazione, che vede l'attore irlandese Cillian Murphy tornare nel suo ruolo di Tommy Shelby. Nell'ultimo video, è possibile avere un'idea della sua performance di doppiaggio e della colonna sonora della rock band Feverist (hanno composto anche la musica per la prima stagione di Peaky Blinders).Peaky Blinders: ... Leggi su eurogamer

