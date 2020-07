Napoli, 3 camerieri positivi ma è impossibile rintracciare i clienti: lasciati nomi falsi (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMassa Lubrense (Na) – È a Massa Lubrense e non a Vico Equense il ristorante dove hanno pranzato i turisti romani diretti a Capri che sono poi risultati positivi al Coronavirus. Dopo lo scivolone di De Luca che aveva sbagliato la localizzazione del ristorante, i proprietari avevano iniziato a contattare tutti coloro che erano presenti il 17 luglio a pranzo per avvertirli dei contagiati e per riuscire dunque ad individuare nuovi possibili positivi. Da qui la sorprendente scoperta che molti clienti avevano rilasciato nominativi fasulli e numeri di telefono inesistenti, dunque è stato impossibile contattarli. Un problema che è riproposto quando si è scoperto che anche tre camerieri dello stesso ristorante sono stati ... Leggi su anteprima24

__Emigrante__ : Facciamo un favore a De Luca, chiudiamo la Campania, alziamo un muro tutto intorno. La chiudiamo, e non ci pensiamo… - MangiareSG : Tania commenta Salotto Fico a Napoli - sidewayseye : RT @napolista: Massa Lubrense, sei contagi tra i camerieri di un ristorante in cui i clienti avevano fornito dati falsi Su Repubblica Napo… - napolista : Massa Lubrense, sei contagi tra i camerieri di un ristorante in cui i clienti avevano fornito dati falsi Su Repubb… - PediatriaOggi : #Coronavirus Ischia, baristi e camerieri senza mascherine: multe da 1000 euro -